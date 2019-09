En épocas de Elecciones todo es posible. Y hay perlitas que se convierten en virales. Es el caso de un video sobre un juego que apareció en las últimas horas y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El videojuego muestra una pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Mauricio Macri en una especie de Mortal kombat.

Entre los posibles jugadores de las luchas están Mauricio Macri, Elisa Carrió, Cristina Kirchner, Nicolás del Caño, el dólar, Diego Mardona, José Luis Espert, Roberto Lavagna y Alberto Fernández.

Es una creación del internauta Matías Mazzagatti, que hace videos con políticos argentinos en versión animé.

Así, el “Gameplay” enfrenta a Macri y Cristina. Los dos candidatos comienzan una dura pelea en la que el mandatario le tira globos amarillos y la senadora lanza choripanes.

Dentro de los ataques especiales, que son parte de todos los videojuegos, se encuentran el “No se inunda más” de Mauricio.

También “El choripan de oro” de la candidata a la vicepresidencia es un ataque especial.

Sorprenden los dibujos de Mauricio, con los ojos celestes.

Y la ex presidenta con su glamour de siempre.

Sobre el final del video aparece un jugador inesperado: Juan Domingo Perón. ¿Podrá lograr que se termine la brecha? Ampliaremos...