Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque Cambiemos, habló tras la media sanción del proyecto de ley de Emergencia Alimentaria en Diputados y expresó: "Hay que distinguir el reclamo social del reclamo político".

El Diputado también aseguró "la sesión fue un acto de madurez" ya que "el conflicto social siempre trae preocupación".

"Hay que distinguir el reclamo social del reclamo político o de algunos dirigentes que hacen de los dolores sociales una coyuntura política", aseveró.

Más adelante explicó que "esta sesión no esta impulsada por la marcha, sino por la prórroga del plan alimentario".

La Cámara de Diputados aprobó este jueves con amplio margen y giró al Senado el proyecto de ley para prorrogar la emergencia alimentaria, luego de un debate rápido y con discursos medidos tanto del oficialismo como de la oposición.



Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la Izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición, que establece un aumento del 50% como mínimo de los créditos presupuestarios vigentes correspondientes a los distintos programas de alimentación.



Ahora, la iniciativa quedó lista para ser discutida en el Senado, donde el debate comenzará la próxima semana.