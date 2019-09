Corte en el Puente Pueyrredón

Trabajadores despedidos se concentraron en el Puente Pueyrredón y cortaron la subida a ese acceso a la Ciudad de Buenos Aires para exigir su reincorporación y reclamar medidas que hagan frente a las cesantías, aunque efectivos de Prefectura Naval impidieron la interrupción total del tránsito.

La protesta fue llevada adelante por empleados cesanteados de distintas empresas, como Ran-Bat, Expreso Lomas, Coca-Cola, Canale, Mielcita, Cresta Roja, Siam, Ansabo y Latam, que contaron con el apoyo de partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales.

Los trabajadores despedidos ya habían realizado la misma medida de fuerza el pasado 21 de agosto y el 3 de septiembre.

Para evitar el corte total de uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de Seguridad desplegaron una valla extendible, que había sido donada por el Gobierno de China para la realización de la Cumbre de Jefes de Estado del G20.

Pese al fuerte operativo de seguridad, no se registraron incidentes entre los uniformados y los manifestantes.