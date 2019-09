Demi Moore como "Mujer del Año", Peggy Albrecht Friendly House.

Demi Moore dejó a sus fanáticos luego de posar completamente desnuda para la tapa de la revista Harper's Bazaar, una de las más importantes del mundo. La estrella tiene 56 años y se mostró sonriente luciendo únicamente una capelina fucsia y una lujosa pulsera, posando al lado de una pileta. "Demi Moore revela todo. Amor, pérdidas y superar una adicción", se puede leer en la portada de la revista.

En la entrevista habló sobre cómo crió a las tres hijas que tuvo con Bruce Willis: Rumer, Socut y Tallulah. "Mis hijas me ofrecieron la oportunidad de empezar a cambiar el patrón generacional. De ser capaz de romper los ciclos".

La actriz de Striptease posó desnuda en una revista, después de su legendaria portada de 1991 para Vanity Fair, en donde se mostró sin ropa mientras estaba embarazada de su segunda hija. El próximo miércoles 24 de septiembre, la actriz presentará su libro de memorias titulado Inside Out. Hablará sobre su complicada infancia, adicciones y las inseguridades con su cuerpo.

Demi Moore en la tapa de Vanity Fair, 1991

"Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena", confesó tras ser galardonada con el premio a la Mujer del Año por Peggy Albrecht Friendly House.

Otras de las declaraciones de la actriz fue: "Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real".

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, Demi comentó: "Se me cayeron dos dientes frontales. Me encantaría decir que sucedió mientras hacía skate o algo realmente cool, pero creo que se trata de algo que es importante compartir porque es, después de las enfermedades del corazón, uno de los mayores asesinos en los EEUU. Hablo del estrés. Esto hizo que se me cayeran mis dientes de adelante".