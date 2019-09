Adriana Salgueiro y Sergio Velazco Ferrero se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas de la segunda mitad de la década de 1980. Por aquellos años comenzaron una relación que no terminó de la mejor manera.

La situación se volvió tan virulenta que los rumores de la época lo señalaron como un “golpeador”, aunque a más de 30 años de esos hechos, ella decidió echar algo de luz sobre la situación aunque eso signifique dejarlo peor parado que antes.

"Yo era la secretaria del programa y aprendí un montonazo, pero fue una época que a nivel personal prefiero borrarla. Por fuera era todo divino y lo que pasaba puertas adentro era otra cosa", contó la estrella de 62 años.

La conductora dijo: "Pasó algo terrible. Él hizo algo increíble, patético. No me pegó, fue algo peor. No quiero contar detalles, porque nunca lo hice. Pero fue una época en la que yo tuve custodia. Fue horrible. (…) Yo no fui a la prensa para que todos opinaran. Fui a la Justicia e hice todo lo que la Justicia me pidió que hiciera y nadie se enteró".

"No fue fácil. Tuve un abogado muy importante, muy heavy, hicimos las cosas bien y por eso no me mató. No sólo sobreviví sino que también me fortalecí. Yo era muy joven. Eso sí, negadora", dijo Salgueiro sobre lo acontecido.