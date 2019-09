UN ABRAZO DESDE EL ALMA ENTRE LOS CAMPEONES

Emanuel "Manu" Ginóbili, embajador del deporte argentino y pieza saliente de la "Generación Dorada", alentó a la Argentina desde una de las plateas del estadio en la semifinal del Mundial China 2019 ante Francia, en Beijing.

Ginóbili observó desde temprano la semifinal que España le ganó a Australia por 95-88 junto al destacado ex jugador estadounidense Kobe Bryant, cinco veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, más sus ex compañeros en San Antonio Spurs, los franceses Tony Parker y Boris Diaw.



El notable escolta bahiense, de 42 años e histórico número 5 de la "Generación Dorada", presenció las semifinales en Beijing, donde obtuvo la medalla olímpica de bronce hace 11 años en los Juegos Olímpicos, junto a Luis Scola y a Sergio "Oveja" Hernández, capitán y DT respectivamente del actual equipo.

Como dato curioso, el balón en el final del tiempo regular del encuentro entre España y Australia, salió disparado a las manos de Ginóbili.

Cuando finalizó el encuentro, se fundió en un abrazo con Luis Scola, uno de sus grandes compañeros en la denominada Generación Dorada, pero que también es el gran protagonista de esta hazaña con 28 puntos en este partido.

El próximo domingo a las 9 los jugadores albicelestes irán en busca de la gloria ante España para poder levantar por segunda vez la Copa del Mundo.