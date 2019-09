Los bomberos de Gerli se convirtieron en héroes tras salvarle la vida a una pequeña que llegó incosciente al cuartel. IMÁGENES SENSIBLES.



Los hombres aplicaron rápidamente maniobras de reanimación y lograron salvarle la vida a una nena de tres años.

La historia empezó a las 12.20 de la noche del jueves, cuando las cámaras de seguridad de cuartel registraron el momento en el que un hombre, que llevaba una nena en brazos, abre la puerta y gritando pide ayuda. En medio de la desesperación se arrodilla en el piso y ahí aparecieron los ángeles de Jade.

Según el relato que se puede encontrar en la cuenta de Facebook Bomberos de Echenagucia Gerli y Piñeyro, durante la madrugada de la noche del jueves "se hace presente en nuestro cuartel, un masculino, trayendo a su pequeña hija, sin conocimiento, siendo asistida y trasladada en forma inmediata por el personal de guardia, arribando al hospital ya recuperada de su estado. Estas imágenes que fueron captadas por nuestro sistema de CCTV, las mostramos con el solo objetivo de ver como funcionan las guardias en los cuarteles y las diferentes emergencias para las que se capacita nuestro personal".

Noticias relacionadas

Uno de los bomberos contó que desde hace un tiempo el cuartel cuenta con una guardia desde las 23 horas, lo que permitió poder asistir a la nena que quedó internada y está fuera de peligro.

VIDEO DEL MOMENTO

Your browser does not support the video element.

Video gentileza Facebook Bomberos de Echenagucia Gerli y Piñeyro