“Teatro5gays.com” llega a la cartelera teatral de Diario26.com. La obra que se reestrenó hace unas semanas atrás, deslumbra con una historia desopilante que describe la vida de cinco gays que se conocieron a través de un chat y ahora se reúnen para la Despedida de soltero de uno de ellos. Con libro y dirección de Rafael Pence, la tercera temporada ya se disfruta en Calle Corrientes.

Esta semana, Pablo Zagar, uno de los nuevos protagonistas dialogó en exclusiva con Diario 26 sobre la obra: "Mi personaje hace unos años lo representó Roberto Antier, es un hermoso desafío que lo disfruto muchísimo. Abel es una persona que estuvo casada con una mujer, tuvo dos hijas y hace 5 años está en pareja con José. Se genera una linda complicidad, una linda historia. Es muy divertido. Representamos el amor en esta historia hermosa".

Your browser does not support the video element.

"Estoy muy feliz de poder estar haciendo esta obra... Teatro se disfruta un montón. Espero que puedan venir a conocer esta hermosa obra", agregó el cantor.

Noticias relacionadas

Pablo Zagar inició sus estudios de teatro con Carlos Speroni en el teatro Bowen. Tomó clases con Esteban Mellino de actuación ante cámara. Profundizó sus estudios sobre el método Stanislavski con Inés Pascual en Entre Cajas. Tomó clases con Luis Agustoni.

Estudió dirección de actores con Martin Blanco y Augusto Fernández. Estudio actuación con Carlos Rivas y Gabriela Toscano. Estudió canto y proyección de la voz con Marcela Aibé y Maria Julia Contardi.

Participó en programas de televisión como 100 días para enamorarse, Mi hermano es un clon, Millennials, Bia de Disney, entre otros.



Desde 2018 se forma con Cristhian Quiroga quien es actualmente su representante.



Participó en obras de Teatro tales como “Riverside Drive” de Woody Allen y “Caja de sombras”.



En 2018 llego a la Av. Corrientes con la comedia de Hugo Daniel Marcos REVERENDO HIJO, luego "CLANDESTINOS" de Cristhian Quiroga y en 2019 llega con la gran comedia 5Gays.com de Rafa Pence en el Teatro Buenos Aires, comedia éxito en varios países, y en Argentina se realizó por al año 2004, con figuras tales como German Kraus, Fernando Lupiz, Roberto Antier, Gonzalo Urtizberea Diego Olviera, Martin Gianola, Matias Desiderio en su elenco original, y luego hubo nuevas incorporaciones tales como Jorger Martinez, Christian Sancho, Roberto Piazza, Federico Amador.



Sinopsis

Cinco homosexuales que se han conocido a través de un chat, se reúnen en casa de uno de ellos para celebrar la despedida de soltero del que va a casarse con una mujer. Cada uno de los cinco responde a patrones, edades y mentalidades distintas, y afrontarán la situación igualmente desde sus diversas perspectivas.



Las situaciones surgen de la combinación de cinco personajes muy diferentes, representativos de distintos estilos de vida dentro de una misma opción sexual, que adoptan una postura personal ante la decisión que ha tomado uno de ellos.



Este quinteto, un grupo de hombres locuaces y muy diferentes que reaccionará, y con cada personaje de manera distintiva, ante la noticia de la inminente boda, que algunos tacharán como traición, desmesura o hasta triste desesperación.



Todo esto mostrado a través de un texto ágil, inteligente, irónico y lleno de humor, que sorprende y divierte desde el principio hasta el final.

La comedia mas aplaudida de los últimos tiempos “5Gays.com”, vuelve a Calle Corrientes en su 3° temporada este Viernes 13 de septiembre a las 23:30 hs con libro y dirección de Rafael Pence. Protagonizada por Cristhian Quiroga, Patricio Paz, Javier Guerrero, Elias Córdoba, Pablo Zagar, Facundo Posincovich e Ivan Orduña.

5gays.com

Diseño de imagen: Mario Narciso.

Escenografía: Fernando Díaz.

Fotografía: Camila Fernandez.

Prensa: Alfredo Monserrat

Idea y producción general: Cristhian Quiroga.

La funciones se realizarán los Viernes 23:30 hs. en el Teatro Buenos Aires. Av Corrientes 1699. Caba. Informes: 5218-5214. Venta www.alternativateatral.com.ar

Duración de la obra: 75 Minutos.

Entradas: $400.