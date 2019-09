El periodista Eugenio Veppo manejaba a 128 kilómetros por hora al momento de atropellar a dos agentes de tránsito el último fin de semana en Palermo. En el accidente murió Cinthia Choque y quedó gravemente herido Santiago Siciliano.



El peritaje ya lo tiene en su poder la jueza Yamile Bernard, según informa Mauro Szeta en su Twitter. Antes, a una cuadra manejaba en zig zag y a 132 kilómetros por hora.



En ese momento el Volkswagen Passat conducido por el periodista embistió a un grupo de agentes que realizaban un control vehicular.



Todo quedó registrado por una cámara de seguridad del gobierno porteño. Las imágenes muestran que el operativo se llevaba a cabo en el primer y segundo carril de la derecha de la avenida Figueroa Alcorta. El lugar había sido señalizado y estaba perfectamente iluminado como para no observarlo.

Tras atropellar a las víctimas, Veppo escapó y abandonó el auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800. 14 horas después se entregó con un abogado ante la policía.

Tras indagarlo, la jueza del caso, Yamile Bernan, imputó a Veppo por el delito de homicidio con dolo eventual. De hallarlo culpable, podría recibir penas de hasta 25 años de prisión, al considerar que conducía “zigzagueando temerariamente”, actuó con “absoluto desprecio” y debió representarse que así “generaba un peligro”.