Real Madrid recibirá al Levante en el Santiago Bernabéu este sábado 14 de septiembre por la fecha 4 de La Liga Santander.



La escuadra dirigida por Zinedine Zidane afrontará el encuentro tras empatar 2-2 con Villarreal en la anterior jornada, un resultado que le permitió llegar a los cinco puntos de nueve posibles.

Levante, por otro lado, llega al partido con el Real Madrid teniendo la moral a tope, pues la victoria 2-0 ante el Real Valladolid por la tercera jornada de LaLiga Santander significó el segundo triunfo consecutivo del club en el certamen, sirviéndole de mucho, pues sumó seis puntos.



Dicho esto, los ‘Granotes’ agotarán esfuerzos en calidad de visitante para continuar con la racha de buenos resultados.

El partido se juega el sábado 14 de septiembre desde las 7:45 (hora de Argentina) y lo ves por TELECENTRO 4K a través del CANAL 4000.