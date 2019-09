"La odisea de los giles", la cinta dirigida por Sebastián Borensztein sobre un grupo de argentinos perjudicados por "el corralito" que se unen para conseguir su revancha, fue elegida para representar a Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los próximos premios Goya de la Academia de Cine de España que se llevará a cabo el 2 de febrero.



Así lo informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina, tras una votación entre sus miembros que se extendió hasta el jueves.

La cinta protagonizada por Luis Brandoni y Ricardo Darín, que ya superó el millón de espectadores, deberá esperar para saber si también será la seleccionada para representar al país en los Oscar de la Academia de Hollywood.

Es que el anuncio de la película argentina para el Oscar se hará al término de la XIII Ceremonia de Entrega de los Premios SUR, que se llevará a cabo el 23 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.



En la edición anterior de los premios Goya, la encargada de representar al país fue El Ángel, dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro. Sin embargo, el premio se fue para México gracias a Roma, de Alfonso Cuarón.