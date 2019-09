"Me gusta arriesgarme", con esa frase, Bianca Iovenitti no dudó en encender las redes al publicar una foto con un desnudo total tras separarse de Fede Bal.

"Y así riéndome a lo casual , te digo que, no dejes que nadie te diga que hacer y mucho menos como ser!! Ser uno mismo es lo más real y sincero que puede existir, no importa lo que digan, hablar van a hablar siempre y más quienes no te conozcan!", posteó junto a otra imagen.

Fede Bal sorprendió anunciando su separación de Iovenitti, la joven con la que estaba en pareja desde el verano.

La sensual rubia quien rompió el silencio. Consultada por Marcelo Tinelli en el Bailando 2019, donde ella participa junto a Rodrigo Noya, explicó: “Hay cosas en una pareja que sólo nosotros sabemos. Por ahí uno necesita unas cosas y el otro, otras. No sé si decir qué cosas exactamente, prefiero guardármelo para nosotros. Los dos sabemos cómo fue la situación y lo que se charló”.

Ver esta publicación en Instagram Me gusta arriesgarme ... Una publicación compartida por ⒷⒾⒶⓃ ⒾⓄⓋⒺⓃⒾⓉⓉⒾ (@bianiovenitti) el 12 de Sep de 2019 a las 12:05 PDT

Bal e Iovenitti compartieron elenco en "Nuevamente juntos", la revista, que el actor dirige y en la que pudo estar arriba del escenario junto a sus dos padres, y cabe destacar que a pesar del final del amor, próximamente tendrán que volverse a ver las caras, ya que ambos son participantes del Súper Bailando 2019 en Showmatch.