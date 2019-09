Un camión que se quedó sin frenos aplastó a un automóvil y chocó contra una cabina de peaje de la Autopista Panamericana en la ciudad bonaerense de Campana. IMÁGENES IMPACTANTES.

Por el hecho solo hubo dos heridos leves que eran del vehículo arrollado, un Citroën, la conductora de unos 35 años, quedó en estado de shock, en un hecho ocurrido en el kilómetro 34,5 ramal Campana.

Las imágenes son impactantes. En dos registros de cámaras de seguridad se puede ver cómo el camión no detiene su marcha, intenta esquivar a otros automóviles de la fila pero impacta contra una camioneta, se eleva y termina con todo el peso de su rueda delantera derecha sobre el techo del vehículo de García.

Según se informó, el camión se quedó sin frenos al llegar al peaje, mano a Capital, y por eso impactó contra una camioneta Toyota y después contra el auto, al que aplastó.

"El camión descontrolado pasó a centímetros de nosotros. Había tres autos delante nuestro. Uno pequeño, que es el que quedó aplastado. Venía a 60 o 70 kilómetros, quizá sin frenos. Chocó contra la camioneta, contra el divisor del peaje y aplastó al auto. Afortunadamente la mujer que conducía pudo salir por el asiento del acompañante", contó un periodista que estaba en el lugar.