Eugenio Veppo, el periodista que atropelló y mató a un agente de tránsito en Palermo y dejó a otro herido de suma gravedad, circulaba a 130 kilómetros por hora en el momento del accidente, según lo determinó una nueva pericia realizada por los investigadores.



Para determinar esa velocidad se utilizó software que analizó las filmaciones de las distintas cámaras de seguridad ubicadas en la zona del accidente, que lograron capturar tanto el momento del siniestro como la posterior huida de Veppo a gran velocidad.



La jueza Yamile Berman, ya tuvo acceso a la pericia y tomó conocimiento que el periodista conducía a una "velocidad elevada que excedía la máxima permitida en ese tramo de dicha avenida -que es de 70 km/h-", y que, además, venía zigzagueando de manera imprudente.

El informe técnico calculó la velocidad con la que el vehículo embistió a la agente Cinthia Choque y a su compañero, Santiago Siciliano, durante la madrugada del domingo, así como también su conducta posterior.



En este momento la carátula del expediente indica "homicidio simple con dolo eventual", y para ello la magistrada tuvo en cuenta que Veppo se escapó después de atropellar a los agentes de tránsito, además de contar con antecedentes por amenazas y resistencia a la autoridad.



De ser encontrado culpable, el periodista, que se encuentra alojado en el penal de Ezeiza, podría ser condenado con 8 a 25 años de prisión por el homicidio de Choque, con una pena adicional de entre 3 y 10 años de prisión por las lesiones graves contra Siciliano, que está internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández.