One, una de las canciones más famosas de la banda irlandesa U2, fue considerada la ideal para que los padres utilicen cuando intentan dormir a sus bebés.



Lo estableció un informe de los investigadores de la Universidad de Durham que analizaron los datos de Spotify vinculados a unas 4.500 temas que regularmente aparecen en las playlists de canciones de cuna creadas en el servicio de streaming.



La función de una canción de cuna es calmar a un bebé y ponerlo a dormir, por lo que las características comunes que esperaríamos ver en las canciones de cuna serían, un ritmo lento, una dinámica relativamente tranquila, un patrón simple que potencialmente imite un movimiento de balanceo", planteó Annaliese Grimaud, investigadora del Laboratorio de Música y Ciencia de la Universidad de Durham.

La científica siguió enumerando las características que debería tener un tema musical pensado para este fin: “Una melodía simple que sea más fácil de memorizar y más fácil de cantar, la previsibilidad lograda por frases y versos repetitivos, y un tono alto al que puedan adaptarse las voces de los padres y madres”.

"One" formó parte del disco Achtung Baby de 1992. El material se grabó en Berlín, al poco tiempo de la caída del muro.