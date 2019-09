El agente de tránsito hospitalizado luego de ser embestido por el automóvil de un periodista en el barrio porteño de Palermo, hecho en el que murió una compañera suya, permanece esta mañana internado en terapia pero "cada vez mejor", según dijo su novia.



Rocío dialogó con CANAL 26 donde dio detalles de lo último que se sabe del agente que fue atropellado por Eugenio Veppo, quien las pericias confirmaron que iba a 130 k/h al momento de embestir a Cinthia Choque y a Santiago.



"Lo veo cada vez mejor, está estable. Lo tienen medicado porque levantó fiebre pero está cada día mejor", expresó sobre la salud de su pareja.

"Su rostro va tomando cada vez más forma, tiene movimiento que dan cuenta de que responde a ciertos estímulos. Si sigue así, en 48 horas le pueden ir quitando la sedación", agregó.

"Los primeros días estaba angustiada porque al principio no había respuestas de Santi y ahora me doy cuenta que todos los días va mejorando. Ahora lo veo y es Santiago, antes estaba irreconocible", describió.

"Le doy un abrazo a la familia de Cinthia, tenía la vida por delante. Hay mucha impotencia, me imagino eso y me pone muy triste", manifestó. Además cerró sobre la causa: "Creo que la causa se está llevando bien, espero que haya justicia".

El hecho se registró cerca de las 3.40 en la esquina de Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, donde las víctimas llevaban a cabo el operativo junto a otros dos agentes.



Para determinar esa velocidad se utilizó software que analizó las filmaciones de las distintas cámaras de seguridad ubicadas en la zona del accidente, que lograron capturar tanto el momento del siniestro como la posterior huida de Veppo a gran velocidad.

La jueza Yamile Berman, ya tuvo acceso a la pericia y tomó conocimiento que el periodista conducía a una "velocidad elevada que excedía la máxima permitida en ese tramo de dicha avenida -que es de 70 km/h-", y que, además, venía zigzagueando de manera imprudente.

El informe técnico calculó la velocidad con la que el vehículo embistió a la agente Cinthia Choque y a su compañero, Santiago Siciliano, durante la madrugada del domingo, así como también su conducta posterior.



De ser encontrado culpable, el periodista, que se encuentra alojado en el penal de Ezeiza, podría ser condenado con 8 a 25 años de prisión por el homicidio de Choque, con una pena adicional de entre 3 y 10 años de prisión por las lesiones graves contra Siciliano, que está internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández.