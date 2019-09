A casi tres años de iniciada la causa, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Rioja, puso fecha para el inicio del juicio contra el sanjuanino Patricio Pioli. Pioli está acusado de difundir videos íntimos de su ex por WhatsApp.



La fecha estipulada es el 21 de noviembre en La Rioja en el proceso que inició la ex pareja de Pioli, Paula Sánchez Frega, residente de la vecina provincia.

“Que haya una fecha me alivia, me permite saber que voy a poder reanudar mi vida, que hace más de dos años que está paralizada”, señaló la joven que hoy tiene 28 años. Hasta la fecha, la “pornovenganza” no constituye un delito autónomo, es decir, que no forma parte de la legislación vigente, por eso la carátula es coacción por un lado y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Sebastián Andrada, abobado de Paula Sánchez Frega, explicó: “Como se suele hacer en este tipo de debates, primero es la lectura de la acusación por parte del fiscal al imputado, luego se recepta la declaración indagatoria, pudiéndose negar el imputado o no. Luego, se pasa a la parte de la incorporación de las pruebas, con la declaración de los testigos que fueron aportados tanto por la querella como por la fiscalía".

“Calculo que será un debate de tres o cuatro jornadas por la cantidad de testigos, dependiendo la duración de cada una”, cerró el letrado.

EL HECHO

La historia de Paula se conoció en junio de 2017 cuando su ex, Pioli, fue procesado con prisión preventiva (pero con beneficio de excarcelación) y embargado por 30 mil pesos. Esa exposición, que generó un gran revuelo mediático, hizo que la joven terminara bajo tratamiento psiquiátrico por trastornos de ansiedad y depresión.