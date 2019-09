MORETTTI, VICEPRESIDENTE DE LA UIA

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, habló sobre el bono para el sector privado y del difícil momento que está pasando el sector.

Sobre el posible otorgamiento de un bono al sector privado, manifestó: "Estamos de acuerdo en que se aumente el poder adquisitivo de la gente. Porque la gente lo ha perdido por la inflación y la suba de tarifas. Pero también debo analizar el sector y nosotros llevamos 15 meses de caída, 15 meses con caídas muy, muy fuertes", manifestó.

"Estamos pasando un momento muy difícil, no puedo hablar de la totalidad de la industria sobre si pueden pagar todos el bono o no porque somos muchísimos sectores. Lo que puedo decir es que la capacidad instalada se está usando solo el 58%,la industria no está pasando un buen momento", aseveró en declaraciones a Radio Perfil.

"Para pagar el bono, el Estado debería ver como lo compensa. Uno de los problemas que tiene el emleado es que le dieron una tarjeta de crédito que no puede terminar de pagar", agregó.

"La UIA siempre habló de negociaciones donde deben estar las empresas, empleados y un Estado que regula, estamos en condiciones de sentarnos a arreglar y luego ver en las condiciones en las que estamos para llevarlo adelante", expresó.

"Si hablamos de congelamiento de salarios, no sabría cómo hacer para levantar el mercado. Hay que sentarse a discutir para ver quién tiene más para poner", cerró.