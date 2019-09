River y Boca jugaron en el habitual enfrentamiento de categorías juveniles y se dividieron algunas en Casa Amarilla y otras en River Camp. La noticia estuvo en el predio xeneize y el protagonista fue el arquero del Millonario, aunque lejos de serlo por sus atajadas.

El partido de séptima división terminó 2 a 2, luego de que el visitante desperdiciara una ventaja de dos tantos. Pero la foto del partido no fue el empate, sino el blooper que desactivó Iván Martínez con una jugada sensacional que quedará en su recuerdo y, para suerte de él, en las cámaras.



El joven recibió la pelota de uno de sus compañeros y a la hora de jugarla, dudó por la presión de Boca.



Para poder salir de la situación, la acomodó y se le fue larga, casi dividida con el primer atacante que apareció, pero se iluminó y dejó una perlita.En la primera llegó a enganchar y ante la llegada del segundo, volvió a hacerlo y con el tercero muy cerca y ya fuera del área, se la jugó una vez más y le salió redondo.

La pelota cayó en el 5 de River, que salió jugando como si nada hubiera pasado. Desde afuera se fueron escuchando los suspiros de los familiares de los jugadores de Boca, que no podían creer como Martínez se había escapado de la situación haciendo una locura. Al parecer, tener el apellido Martínez en River, viene con algunos toques de locura, sino preguntemosle al "Pity".