CANAL 26 dijo presente para palpitar y vivirla gran final en el club que vio a Luis Scola dar sus primeros pasos como deportista: el club Ciudad de Buenos en El Palomar.

En diálogo con chicos que hoy en día pasan las tardes allí practicando básquet, contaron como viven este día tan especial para ellos y para el mundo de dicho deporte.

"Estoy muy nervioso, conozco a Luis Scola y es un capo", expresó uno de los chicos de 12 años que además contó que ha jugado con los hijos de Scola quienes cuando están en el país suelen visitar el club.

Además de los más chicos, también se hicieron presentes jóvenes que practican el deporte y no querían perderse la final en el lugar donde la leyenda inició su camino.

"Es emocionante vivir esta final, estar en el club donde comenzó es lindo. Se viven buenas vibras", expresó una joven.



"La final se vive con mucho nervio, soy del club y todos conocemos a Scola", comentó un socio y vecino de Palomar.

Luis tuvo su inicio deportivo en el club de Palomar donde comenzó a jugar de muy pequeño, a los 6 años de edad. Años después, a los 15 años llegó a Ferro Carril Oeste, donde se formó y jugó sus primeras tres temporadas de forma profesional.