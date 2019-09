REUTERS

El comienzo de la final del Mundial de Básquet no fue el esperado por Sergio Hernández, quien buscó despertar a sus jugadores con un reto muy particular, llegando a las fibras más íntimas de los jugadores argentinos.

Luego del parcial de 8-0 en el inicio, Oveja solicitó minuto y no tuvo ningún reparo en tratar de despertar a sus jugadores con un reto particular: “¡Somos otro equipo, muchachos! Somos otro equipo, totalmente diferente. Todos los tiros de ellos, solos. Dos rebotes de Hernangómez ofensivos y este con castigo. Sube la pelota Garino... ¿Qué nos pasó? Si no pueden acá hay siete más”, manifestó Hernández mirando fijo a los cinco jugadores que iniciaron el encuentro.

La Selección argentina de básquetbol logró recuperar parte de la desventaja que sufrió en un arranque errático, para irse al entretiempo perdiendo por 43-31 frente a España en la final del Mundial de China 2019.



El conjunto albiceleste tuvo un parcial de 2-11, sin poder descifrar la ofensiva española ni hacerse fuerte en defensa, uno de los pilares que lo llevó hasta esta cita histórica.

Noticias relacionadas



España llegó a estar 17 puntos arriba con un dominio de los rebotes (10 ofensivos) y cortó muy bien los circuitos de ataque importantes de Argentina, donde por ejemplo Facundo Campazzo logró una conversión sobre siete intentos y el capitán Luis Scola ninguno de tres.



En el Wukesong Sport Center de Pekin, ambos quieren su segundo título mundial: Argentina ganó la primera edición como local en 1950 y España se impuso en Japón 2006.