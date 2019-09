El entrenador Diego Armando Maradona aseguró estar "loco de felicidad" por el apoyo recibido en Gimnasia y Esgrima La Plata, a la vez que dijo que lo "emociona" lo que generó su vuelta al fútbol argentino.



"Me pongo loco de felicidad y me emociona todo esto", reveló acerca del recibimiento del público del elenco platense y tras indicar que quería "darle un abrazo" a Eduardo Coudet, se acercó a saludar al técnico de Racing.

Apenas salió a la cancha, Maradona le envió un saludo a su amigo, Claudio Caniggia que fue al estadio para verlo.



Previamente se sacó una foto con el plantel de Gimnasia La Plata y momentos más tarde indicó en diálogo con Fox Sports: "Todos los futbolistas salimos a una cancha para arrancarle una sonrisa a la gente".

Además le brindó su apoyo a Claudio Caniggia, quien se encontraba en el estadio para presenciar el partido: "Lo adoro. Es mi amigo y lo banco a morir".