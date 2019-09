Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han contabilizado al momento 44 víctimas de las 119 bolsas con restos humanos que fueron extraídas de una fosa clandestina en un predio del poblado La Primavera, en el municipio de Zapopan.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que hasta el momento se contabilizan nueve cuerpos completos (7 hombre y 2 mujeres), 17 incompletos, nueve cabezas (hombres) y nueve troncos (hombres).



Además de 194 piezas anatómicas que siguen en análisis para relacionarlas entre sí.

Los trabajos, en los que se utilizó maquinaria pesada manipulada por personal del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco concluyeron al no encontrar más envoltorios, señaló.

El jueves el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que hasta aún se desconoce en dónde fueron victimadas las personas.

"Se han acercado a ciencias forenses, quieren ya tener información, en su momento se les proporcionará, en cuanto haya información", dijo.

Al respecto, el Gobierno de Jalisco confirmó que ninguno de los restos humanos ha logrado ser identificado hasta el momento, aunque detalló que los trabajos se extenderán por algunos días.

El hallazgo de la fosa clandestina ocurrió el martes de la semana pasada, cuando elementos de la Guardia Nacional y policías del estado acudieron al lugar tras un reporte sobre olores fétidos que emanaban de un predio.

El hallazgo se registró el martes 3 de septiembre en un predio situado cerca del cruce de la calle La Florida y Durazno, en el mencionado poblado. Los trabajos de excavación concluyeron el pasado miércoles.



El estado es uno de los sitios con más presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y es considerado por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país.