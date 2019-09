La Selección argentina de básquet se quedó con la medalla plateada luego de no haber podido resolver la encrucijada que le propuso España, que se impuso por 95-75 para lograr su segundo título Mundial, en China, resultado que no opaca el camino albiceleste, que contagió su entrega.

Juan Espil, ex jugador de básquet y de la Selección Argentina, dialogó con CANAL 26 tras el partido y brindó su parecer.

"Estás triste porque la final la querés ganar, pero es complicado lograr lo que hicieron estos chicos es complicado. Hicieron un Mundial memorable, nos enfrentamos a un equipo de una gran calidad", aseveró en diálogo con el Gallego Fernández y equipo en "El Diario del Domingo".

"Enfrentamos un equipo que no se puso nervioso y se notó, fue complicado", agregó.

"Las finales son así, cada final es diferente donde al inicio hay 50% de probabilidades para cada. España defendió muy bien, son jugadores físicos, altos y nos costó mucho porque dominaron todas las facetas del juego", reflexionó.

"Hay que felicitar a España porque hicieron un tremendo torneo", agregó.

"Es difícil nombrar a la figura, destaco a Argentina como equipo. Si no tenés un equipo, no llegás por más que tengas figuras", dijo.

Al finalizar, concluyó: "Cada jugador cumplió su rol, el trabajo del equipo técnico fue formidable. Esto sorprendió y marca el camino. Hay que fomentar el básquet, fomentar el deporte y aprovechar este momento".