REGAN, LA PERIODISTA DE FOX NEWS QUIEN PRESENTÓ EL INFORME

Trish Regan, presentadora de Fox News, mostró un informe sobre la crisis actual en Argentina y destacó que el país es la “nueva víctima del socialismo”.

“Argentina, al borde” es el título del informe que presentó Regan, acompañada por los especialistas Gary Kaltbaum y Adam Johnson. En los casi siete minutos que duró la conversación entre los tres, detallaron la difícil situación que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri e insistieron con la posibilidad de que el rumbo a futuro sea el de Venezuela.

“La nueva víctima del socialismo es Argentina. Este es un tema del que nadie está hablando salvo nosotros. El país está en una confusión total con una económica encaminada al caos, marchas en las calles y todo por la amenaza de que el socialismo pueda volver al gobierno”, dijo.

Regan criticó que Estados Unidos apoye al Fondo Monetario Internacional en tanto brinda préstamos a países como Argentina, que a su entender apoyan al socialismo. «El fondo está financiado en su mayoría por los impuestos de Estados Unidos. Esta es la pregunta, ¿por qué estamos gastando dinero en países que apoyan al socialismo?», indicó.

MORE proof #Socialism DESTROYS countries. The newest victim? #Argentina … This is a story no one is talking about yet, but it’s important you hear what’s going on there: pic.twitter.com/jSmzMLik4B