Claudio Paul Caniggia contó su versión de los hechos por los que actualmente se enfrenta a Mariana Nannis.



"No soy amante de estas cosas: los problemas entre adultos se tienen que resolver entre adultos. Esto es un terrorismo mediático por parte de Mariana. No me gustó para nada porque me parece una carnicería", precisó en "Infama". Además, dijo que no le gusta hablar sobre cuestiones privadas, pero si no lo hace "solo se escucha una versión".



"Después de 29 años, es obvio que hubo momentos muy buenos y momentos malos, como toda relación, pero hubo un desgaste", explicó sobre la ruptura.



"Me molesta que haga acusaciones de adicciones y violencia de género sin pruebas, porque eso es algo condenable. Las acusaciones son totalmente falsas. Hay que demostrar las cosas en la Justicia, con evidencia, pruebas e historiales clínicos. Yo estoy tranquilo porque no va a haber ninguna prueba, nunca cometí violencia de género contra ella ni contra otra mujer. Que su abogado demuestre las cosas ante el juez. Vamos todos a la justicia a ver si es cierto", expresó.



En cuanto a las pericias que pidió el abogado de su ex mujer, Caniggia aseguró que se hizo todos los estudios físicos y psicológicos y que todos arrojaron resultados negativos: "Hice todas las pruebas que la ley pide, nadie tiene coronita, me parece bárbaro. Ya tengo los resultados y no tengo ningún tipo de problema".

Noticias relacionadas

"En los últimos dos meses hice 70 mil kilómetros viajando por trabajo, hice clínicas, charlas, conferencias con ex jugadores, y en todos se juegan partidos", sostuvo el ex jugador.

Además, confesó que en el pasado ha tenido "problemas de excesos", pero que fueron "hace muchos años atrás", y advirtió, en referencia a que Nannis dijo que quería "salvar" a su marido: "Nadie debe ser salvado, yo no tengo ningún problema con ninguna adicción".

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA AMÉRICA

Sobre sus tres hijos, Axel, Charlotte y Alexander, dijo: "No los quiero involucrar, quiero que tengan buena relación con ella y conmigo. Hace meses que hablo con ellos, y les expliqué bien que la relación se había desgastado y esto no iba a caminar".



"Involucró a gente de mi entorno, gente que está conmigo que es gente sana. Lo preocupante es la gente del entorno de ella, no del mío. El problema es el círculo vicioso que tiene ella. Varios personajes de su entorno aparecieron en televisión y no me conocen. Escuché barbaridades, van a tener que ir todos a declarar a la Justicia. Dicen infinidad de cosas que son falsas, faltaba que aparezca el Pato Donald o Mickey", señaló el ex futbolista.

Al finalizar la nota habló sobre su compañero de la Selección, Diego Maradona: "Vi lo que dijo de mí, es recíproco, fue un gran amigo, un gran compañero. Hemos pasado grandes momentos y algunos no tan buenos, a nivel futbolístico. Cada vez que le preguntan por mí sé lo que va a decir, igual si me preguntan a mí por él".