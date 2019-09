Facundo Arana, que se encuentra a punto de estrenar la nueva telenovela de Telefé, Pequeña Victoria, visitó el programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar y contó su fuerte historia de amor con la madre de sus hijos, María Susini. “Yo había estado un año solo y me llama un amigo que me dice ‘tengo una mujer para presentarte que es el amor de tu vida'”, comenzó relatando Arana.



Me dice que la conocía, que era María Susini, le dije ‘Sí, wow, presentamela cuando quieras’. Me aconsejó que me fuera Pinamar que ahí la iba a ver, y yo me fui. Pero se había ido. Volví a Buenos Aires y a los meses me llamó otro amigo que no tenía nada que ver con el otro, y me aseguró que tenía a la mujer de mi vida, con las mismas palabras”, contó.



“Le pregunté quién era y me dijo María Susini. Yo no lo podía creer. Le pedí que armara un asado y lo hizo. Llegué temprano y ella no aparecía. Llegó a las tres y media de la tarde, con un pañuelo en la mano y mucha sangre. Yo me paré, pedí un botiquín y me dijo que había tenido un accidente andando patines”, comentó Facundo haciendo referencia al comienzo de esta historia de amor.



“Estaba muy lastimada. Le dije que le iba a doler, saqué unas astillas clavadas, y por reflejo la miré esperando el grito. Ella me miró y mientras le caía una lágrima me sonrió. Yo caí. Pensé que me había enfermado. Sentí un rayo. Me enamoré, me volví loco”, aseguró.

GENTILEZA TELEFE

Luego, relató cómo comenzó la relación y la respuesta de ella ante su propuesta. “En esa época me estaban buscando para ver con quién salía. No íbamos a ningún lado, fuimos a casa, no pasó nada, ni nos habíamos tocado la mano. Le dije, ‘no quiero tomar ni un café con vos si no es para que estés conmigo el resto de mi vida’", relató el actor recordando este momento.

“Quiero morir al lado tuyo, quiero estar siempre con vos, quiero que tengamos hijos. Me enamoré, es la primera vez que me pasa, quiero que formemos una familia. Ella me miraba como diciendo, ‘pará’. Se cagó de risa y me dijo ‘vos sos un atravido, yo te voy a dar una familia'”, cerró Facundo.