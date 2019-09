La joven Navila Serena Garay, de 15 años, que se hallaba desaparecida desde hace cinco días y era intensamente buscada por la policía y familiares, fue hallada muerta esta tarde y por el hecho fue detenido un hombre identificado como Néstor Garay. Su madre, Débora, habló ante los medios.

"Conocíamos al hombre, dejamos asentado en la comisaría de que su primo andaba en tema de prostíbulos y la denuncia nunca actuó", dijo Débora ante los medios.

"Trabajaba de parquero detrás de un hotel y no sé más. A ella la llamaba continuamente por teléfono y la acosaba constantemente", comentó.

"Nadie me dio información de nada, está claro que la mató porque intentó resistirse. Su mujer intentó cubrirlo por la declaración porque ella siempre estuvo con él en estos días", expresó.

"El sobrino también está involucrado en esto porque acá sabemos que tiene esa fama. Yo dejé asentado en la comisaría esto. Nos llegaban comentarios de que este hombre andaba en cosas raras", dijo.

AUTOPSIA

Los resultados de la necropsia: Navila fue golpeada en la cabeza hasta morir. Múltiples fracturas en el cráneo le causaron una hemorragia cerebral masiva, para luego desembocar en un paro cardiorespiratorio.

Según fuentes policiales, no se encontraron signos de violencia sexual.