Flavio Mendoza es uno de los artistas más destacados y exitosos de nuestro país en estos últimos años y el domingo, invitado de Mirtha Legrand, realizó una confesión que dejó atónitos a todos.

“No puedo decir esto, pero yo vivía robando. Era ladrón de golosinas y cosas así. A mí me agarraron en un mercado muy conocido. Yo entraba y sacaba. Era como una gracia. Bueno, también en un momento fue por necesidad. Yo me llevaba cosas. No está bien contar esto, pero fue un momento de mi vida que fui ratero”, relató el bailarín y coreógrafo en la mesa de Mirtha.

“No había ciertas cosas en casa. Una vez me agarraron porque me había puesto una bandejita de pollo entre la ropa. Eran momentos difíciles, muy duros y yo veía que mi familia no podían comprar. Era por necesidad”, aseguró, al tiempo que la conductora justificó su accionar por tratarse de una necesidad.



"Mirá qué confesión que has hecho y ahora sos archi millonario", agregó la Chiqui. Enseguida Flavio la desmintió y explicó que no es millonario pero que tampoco está mal. "Dejame decirte que sí, que te va muy bien, que sos generoso y pagás buenos sueldos", concluyó Mirtha.

“A mí, Mirtha, me cobran siempre más. Cada vez que armo un proyecto, no sé por qué, los artistas a mí me piden mucha más plata que lo que cobran en otros teatros. Es como que creen ese mito de que uno se hace millonario. Yo lo que quiero decir es que de verdad no soy millonario, no estoy mal, pero los espectáculos que hago yo son tan costosos que no son fáciles de mantener”, cerró el artista.