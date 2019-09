Facundo Arana fue invitado al programa "Podemos Hablar" y el conductor pidió que den un paso adelante quienes pudieron transformar el vínculo con sus padres, el actor avanzó y relató la historia con su papá.

Arana comenzó relatando: "Mi viejo murió hace unos años. Es precioso cuando lo podés resignificar, cuando realmente tuviste el tiempo de poder valorar lo que pasaba, valorar lo que ellos hicieron. No lo que quisieron, sino lo que pudieron. Entender cómo ellos también estaban en medio de su vida, intentando criar a sus hijos", explicó. Y agregó: "Mi viejo era juez, y tratar con él era encontrarse con una pared".

"Yo le decía: 'pá, te quiero', y él me miraba y me decía: 'Igualmente', haciendo la pausa del que trata de decir algo pero no puede", dijo el actor contando que su padre era bastante frío con sus hijos.

"Dos días antes de que se muriera, yo me iba del sanatorio y le dije: 'chau pá, te amo', y me respondió: 'Yo también'", relató emocionado. "Ahí me volví sobre mis pasos y le dije: '¿Qué dijiste?'. Me miró desde la cama y me dijo: 'Te amo, yo también', y ahí me fui. Fue como que, en el último segundo de la película, mi vida con él terminó bien", finalizó el actor.