La brecha entre el precio que recibe el productor agropecuario y el minorista aumentó 8,3% durante agosto, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



La diferencia de precios fue "impulsada por el aumento en las brechas de la mandarina, la cebolla, la naranja, la papa y el zapallito", según los datos del IPOD, que informó que la participación del productor en el precio "se mantuvo en 23,6%".

La CAME recordó que en julio la diferencia en el margen de precio fue del 5,15%, y con el aumento de agosto, esa diferencia trepó a 5,6% más de lo que cobró el productor en la tranquera de sus campos.

En agosto, los productos con mayor brecha fueron: la mandarina que multiplicó su valor por 13,3 veces desde que salió del campo, el limón 12,1; la naranja con 11,9; la pera con 9,4; la manzana roja con 8,5; el arroz con 7,3; y el pimiento rojo con 6,3 veces.

A su vez, los que registraron menor margen fueron: la frutilla con 1,73 veces; el huevo con 2,27; el tomate con 2,31; la acelga con 2,48; el repollo, con 3,22; la carne de pollo con 3,35; y la papa con 3,46 veces.

En agosto hubo 12 productos donde las brechas subieron y 13 donde bajaron. Sin embargo, la intensidad de los aumentos hizo que, en el promedio, se registre un deterioro de la situación en el mes.

En promedio, los precios de origen subieron 8,83% en el mes, mientras que los precios en destino subieron 11,58% en los comercios minoristas y 8,52% en los hipermercados.

El principal producto que empujó la brecha fue la mandarina, donde la diferencia de precios entre origen y destino subió 144%. Ese aumento ocurrió por la baja de 57,3% en los precios de origen.



La cebolla es el segundo producto con mayor variación en la brecha por un aumento del 49% en los precios de destino por el cambio de temporada, según informan los productores, al haber menos producto disponible. Los precios de origen, en tanto, subieron 10,1%.