Siete orcas fueron encontradas varadas sobre las costas de Mar Chiquita y tres de los cetáceos fueron devueltos al océano por personal municipal y vecinos de la zona, mientras que una tercera murió.



De acuerdo a testimonios de los vecinos la varadura se produjo entre las costas de Camet Norte y La Caleta, cerca de las 8:00 de la mañana, por causas que todavía no se habían establecido.



La secretaria de Turismo y Medio ambiente de Mar Chiquita, Flavia Laguné, confirmó que algunas orcas tienen el cuerpo cubierto por el agua mientras que otras se encuentran sobre la arena de la playa.



Asimismo, la funcionaria, en declaraciones publicadas por el sitio del diario La Capital, indicó que trabajan en el lugar personal de Fauna Argentina, Prefectura Naval, Guardaparques, Bomberos y personal municipal desplegando un fuerte operativo de rescate.



"El primer paso fue cercar todo el lugar, porque hay vecinos que se han acercado con perros y pueden provocar estrés a los animales que están varados, ya que algunos están muy sobre la orilla y muy complicados para que puedan volver a ingresar solos", explicó Laguné.



Entre las posibles causas que hayan ocasionado el varamiento de las orcas, se encontraban un posible desorden en el sistema de orientación o que se hayan acercado más de lo debido a la costa en busca de alimentos.





"Puede ser que esté vinculado con las noticias de lobos marinos de Mar del Plata que vimos en los últimos días. Sabemos que hay muchos que han salido y las orcas persiguen su alimento, esto puede haber provocado que se acercaran mucho a la costa", indicó la funcionaria.



En tanto, vecinos arrojaban baldes de agua sobre las orcas que permanecían sobre la playa, mientras que las empujaban para procurar su regreso al mar.



Las orcas son la mayor especie de la familia de los delfines y los machos adultos pueden sobrepasar los nueve metros de largo, mientras las hembras, algo más pequeñas, pueden alcanzar una longevidad de 90 años.