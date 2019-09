Incidentes entre los manifestantes y la policía en Chascomús, Canal 26

Serios incidentes se registraron este lunes en Chascomús cuando manifestantes que reclamaban justicia en el caso por la muerte de la adolescente Navila Garay atacaron a piedrazos el frente de la comisaría.

Los disturbios se iniciaron poco antes de las 16:00 y la policía recurrió a gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los menifestantes.

Navila Garay, la adolescente de 15 años que fue encontrada enterrada en una quinta de la localidad bonaerense de Chascomús, murió a causa de múltiples fracturas de cráneo, aparentemente a causa de golpes, mientras que no se hallaron rastros de que haya sido abusada sexualmente.

El detenido, de 56 años, Néstor Garay, declaró que ella "lo extorsionaba" y que la mató porque no tenía dinero para pagarle.

Garay manifestó que Navila lo había amenazado con denunciarlo por abuso sexual y que como él no tenía el dinero que le pedía, la mató a golpes.

En el marco de los incidentes, efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense se hicieron presentes en el lugar para dispersar a los manifestantes y arrojaron gases lacrimógenos para intentar apartarlos de la sede policial, luego de que rompieran las ventanas del edificio.