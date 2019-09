En una entrevista exclusiva con Canal 26, Sol Pérez hizo referencia al escándalo que se desató luego de que Fabián Medina Flores le corriera el vestido en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable.

"Siempre me pasa algo en los eventos, esto no me lo esperaba, fue agresivo", comenzó la modelo y conductora en diálogo con Karina Vitorino.

Más adelante, dijo que el asesor de moda le corrió el vestido "a propósito" y que si bien inicialmente ella le aceptó las disculpas, luego se dio cuenta de que todo había sido adrede y que hasta "lo disfrutó".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Tiene que respetar a las mujeres. Yo no mostré la bombacha porque tenía ganas", agregó.

"Es una persona agresiva", disparó. En ese marco, dijo que "ya que decimos que estamos evolucionando, hay que hacer algo con este tipo de personas que se la pasa denigrando a las mujeres".

"Eso es acoso. El creyó que con ese vestido yo no iba a tener bombacha. Lo que hizo este tipo es lo que en la calle o en el trabajo no podemos permitir", sentenció.

"Siento vergüenza ajena. Quiero que la gente me conozca por mi laburo. No necesito que me corran el vestido", agregó.