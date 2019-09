Editorial de Roberto García, Canal 26

El periodista Roberto García inició su programa La Mirada, que se emite por Canal 26, con un excelente análisis de la realidad política y económica de nuestro país.

“Carlos Melconian desde este martes da conferencias de su libro, explicándole el plan que tiene para el nuevo Gobierno. A varios de los candidatos le dio su idea de su mirada de los candidatos”, inició su editorial.

Your browser does not support the video element.



“Recuerdo un episodio que tiene un gran atractivo: una comida que organizó Manzur, una convocatoria de dirigentes peronistas, hizo un asado descomunal pero que vale la pena ver los preparativos que tuvo porque no es nada común”, comentó el periodista.





“No vimos la cara de la pobreza que menciona el Arzobispo de Salta. La Iglesia evita alguna de estas diferenciaciones. El Papa hizo una imputación que no se lo permiten a Putin y Trump, dijo qué hay presidentes que merecen ser insultados. Quizá no debería permitirse este tipo de comentarios y no es para defender a Macri”, analizó García.

Your browser does not support the video element.



“Otro tema es el ataque a las reservas de petróleo de Arabia que generó un aumento en el petróleo que incide en la Argentina. Quién será posiblemente el nuevo presidente, Alberto Fernández, deslizó que desdolarizaría las tarifas del petróleo”, dijo.

Noticias relacionadas





Ante esto, Roberto García explicó: “Alberto Fernández se preocupa por quien será el próximo presidente de YPF. Uno de los apuntados es Diego Bossio, impulsado por Sergio Massa, aunque tendría tarjeta roja por parte de Cristina y esto es algo poco elegante par un Gobierno que todavía no empezó”.

En el marco de un nuevo viaje de Alberto Fernández por América Latina, Roberto García señaló: “Hay diferencias entre el cristinismo y el albertismo y sus más cercanos: el círculo rojo está más contento con lo que dice Alberto Fernández que lo que piensa Cristina Fernández, quien está ahora en Cuba por la salud de su hija”.

Ante la posibilidad de los países que presentan Macri y Alberto Fernández, Roberto García señaló: “Ambos tienen fuerte restricciones. Uno porque no sabe cuando termina, si es que termina el 10 de diciembre, y el otro cada vez más apabullado por las restricciones que tendrá su nuevo Gobierno”.