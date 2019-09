Navila Garay y el hombre acusado por su crimen

La joven Navila Serena Garay, de 15 años, que se hallaba desaparecida desde hace cinco días y era intensamente buscada por la policía y familiares, fue hallada muerta y por el hecho fue detenido un hombre identificado como Néstor Garay.

"Lito" Garay fue empleado del círculo de suboficiales de la Policía Federal, que tiene un predio en Chascomús, a metros del lugar del crimen. Era parquero y los propietarios le pagaban para cortar el pasto y cuidar las casaquintas, deshabitadas durante la semana. En una de ellas hallaron enterrada a Navila.

Fuentes policiales que el domingo a la tarde la dueña de una casa de Mercedes al 700 denunció que en su terreno había un pozo tapado con tierra y troncos de "grandes dimensiones". La mujer -de 62 años, de Buenos Aires- contó que Garay le cortaba el pasto y que le había pedido permiso "para enterrar un perrito". Así, y después de varios allanamientos en la casa de Garay y de su pareja, fue que encontraron el cuerpo de la adolescente.

Para la fiscal Daniela Bertoletti, esa quinta fue la escena del crimen. En la autopsia se estableció que Navila murió por "hemorragia cerebral masiva causada por la fractura múltiple de cráneo". Recibió 17 golpes con un elemento contundente. En el cuarto de herramientas, justo al lado del lugar del hallazgo del cuerpo, secuestraron una maza.

Lo que aún no está claro es el móvil del femicidio, uno de los cuatro que se conocieron este fin de semana en el país.

Para la familia de Navila, Garay no mató solo: "Navila era joven y fuerte, uno solo no podía hacer eso. El asesino tuvo que tener ayuda. A nosotros, los vecinos nos dijeron que la pareja fue con el auto y a las 5 de la mañana cargaron cosas. Después se fueron", denunció Pablo, el tío de la víctima, apuntando a la pareja del detenido. "Para mí lo ayudó y es conocido acá en Chascomús que esa mujer recluta jovencitas para prostituirlas, todos lo saben, la Policía también, pero lo encubren", agregó.

Néstor "Lito" Garay, antes de ser detenido, declaró ante la Policía que la adolescente había ido a su casa "pero que se fue a los 20 minutos". "Me pidió 1.000 pesos, pero le di 500 y me amenazó con que me iba a denunciar por violín, como violador".

Bertoletti dijo que, con lo recolectado hasta el momento, entienden que "hubo una discusión o algo que motivara esta reacción violenta de parte de él, algo que hizo que explotara esta situación".

Según trascendió, una de las hipótesis coincide con la denuncia de la familia y refiere a una situación previa de "abuso sexual" y "corrupción de menores". Es que el celular de Navila no apareció, pero los registros de llamadas entre ambos indican comunicaciones previas y visitas periódicas de la adolescente a la casa del hombre, que tenía 41 años más que ella. No descartan que esta situación de abusos se haya sostenido con la complicidad de la pareja de "Lito" Garay, pero no fue detenida.

En tanto, en la fiscalía, "Lito" Garay se negó a declarar y permanecerá detenido acusado de homicidio agravado por femicidio y por tratarse su víctima de una menor de 18 años.