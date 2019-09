Marcelo Tinelli dio comienzo a una nueva semana del Súper Bailando y, de entrada, anunció que Cae no podrá seguir en el certamen por otros compromisos. Luego, en la continuidad del cha cha pop, Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para hacer una coreografía del tema “Electricity”, de Silk City & Dua Lipa.

En la previa, Fede dio su versión de su separación de Bianca Iovenitti: “Las cosas no funcionaban. Nos queremos mucho y estamos bien así. No tiene que ver con el beso con Lourdes, son cosas que van más allá. Reconozco que soy un tipo difícil para salir. Yo no saldría conmigo”.

Durante la coreo, Lourdes sufrió una caída; luego, escuchó las devoluciones del jurado muy acongojada. “Puede pasar que te caigas, no pasa nada”, le dijo Ángel De Brito (voto secreto). Y agregó: “Más allá de eso, ojo con la oscuridad, porque a veces se nos complica para verlos. Me gustó más la parte que los pude ver. Es un ritmo muy difícil. La vi mejor a Lourdes que a Fede, a pesar de la caída, que fue notoria. No me convenció”. Carolina “Pampita” Ardohain (4) sostuvo: “Tenían una coreo maravillosa. De todas maneras, se aprecia el trabajo. Entiendo la caída, fue una pena”. Florencia Peña (5) intentó consolar a Lourdes: “Entiendo lo que te pasa, porque la propuesta estaba buenísima. Por otro lado, el flúo no funcionó. Cuando toman riesgo ponen la vara muy alta y eso es muy interesante. Peor es fallar cuando te tirás a chanta. Se merecen la oportunidad de hacerlo mejor”. Por su parte, Marcelo Polino (1) pidió el BAR y apuntó: “Es una noche fallida. Pagué la entrada para ver a la mejor bailarina del certamen y a un campeón, y fue un disgusto. El punto es para el coach”. Flavio Mendoza, en cambio, fue indulgente: “Se veía tan bueno… Yo voy a ir para arriba, subo un punto”. Laura Fidalgo decidió mantener la nota y explicó: “La coreo me gustó. Estuvo bueno que respetaron los pasos del cha cha”. Por último, Aníbal Pachano afirmó: “A mí la idea me gustó, pero el flúo no garpa nada en la televisión. Federico no hizo nada de ballroom. Yo, punto para abajo”.

NICO Y FLOR, CON TRABAJO Y TALENTO

En segundo turno, Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña realizaron una performance del tema “Está rico”, de Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny.

Previamente, Flor se refirió al interés de Leticia Siciliani por ella y dejó la puerta abierta: “Podemos salir a tomar algo”. Además, Conce, la abuela de Nico, llevó pastafrola y volvió a hacer un show aparte. “Lo que baila Flor es increíble. El tema que les tocó no me gustó mucho. Nico arrancó muy bien y después se le fue complicando, pero se nota la evolución”, consideró De Brito (voto secreto), quien también le preguntó al participante sobre su “lento” con Sofía Pachano. “Soy sincero y autocrítico, lo vi y estuve mal”, pidió disculpas Nico. Luego, Pampita (9) prosiguió con las devoluciones: “Me gustó que Nico hiciera el paso básico. Me gustó el trabajo, fue una muy buena noche. De Flor sólo puedo hablar maravillas”. Flor (9) arrancó con una ocurrencia: “Flor, si no te encara Leti, te encaro yo. Porque no podés más, sos una bestia. Son una pareja muy luminosa, me encantó”.

En medio de los puntajes, el papá de Nico sacó a relucir su faceta como cantante lírico italiano e hizo bailar a Conce y a su marido. A continuación, Polino (4) solicitó la opinión del BAR y analizó: “Me encantó la energía que le pusieron, pero quedaron a mitad de camino”. Para Flavio, Nico bailó “mejor que otros que bailan mucho”, y subió un punto. Laura también valoró el avance: “Me gustaron las líneas y el equilibrio de Flor. Estuvieron muy bien, punto para arriba”. En tanto, Pachano completó: “A mí me encantó Flor, tuvo una precisión pocas veces vista. Occhiato estuvo prolijo. Punto para arriba”.



LUCIANA, ENTRE LA POLÍTICA Y EL BALLROOM

Luciana Salazar y Gonzalo Gerber fueron la tercera y última pareja de la noche, al ritmo de “Please don’t stop the music”, de Rihanna. Antes del baile, Luli volvió a sorprender con sus “bombas” políticas y reveló: “El gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina estuvo en el hemisferio norte y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones”. No conforme con esa información, agregó: “El proyecto lo tiene un jurista muy importante. Lo más probable es que se negocie para que la entrega de mandato sea antes de diciembre”.

A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) levantó el pulgar: “Hubo mucho cha cha y mucho pop. Luciana va mejorando, aunque al final hubo algo extraño. En general, me gustó”. Pampita (5) comentó: “En algunos momentos no vi bien marcados los pasos, pero me gustó verla a Luciana en un ritmo difícil poniéndole mucha voluntad. Valoro el trabajo y las buenas intenciones”. Flor (7) remarcó: “Se ve que trabajás duro, Luciana. Lo que sí, tratá de disimular más cuando te equivocás”. Polino (5) volvió a pedir el BAR y sugirió un romance entre Luciana y su bailarín. “Comparto lo que dijeron mis compañeros, hubo mucho trabajo”, acotó luego. Flavio rescató el “avance” de Luciana, pero mantuvo el puntaje. Laura hizo hincapié en su “ansiedad por adelantarse a la coreo” y bajó un punto, al igual que Pachano, quien concluyó: “Luciana se perdió en la coreo. Mira el piso y gira como bólido”.