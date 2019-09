Marcha por el crimen de Laura Cielo López en Neuquén

Una multitudinaria marcha se llevó a cabo en Neuquén Miles al grito de "Ni Una Menos", en reclamo de Justicia por el femicidio de Laura Cielo López en la localidad de Plottier, en Neuquén.

De la joven, de 18 años, no se sabía nada desde el jueves a la noche, cuando sus familiares denunciaron su ausencia. Este domingo, a la ribera del río Limay, a 30 kilómetros de la capital neuquina, pescadores encontraron su cuerpo descuartizado.

La autopsia parcial realizada sobre esos restos estableció que la joven presentaba dos traumatismos de cráneo y dos fracturas. "Estamos conmovidos ante un hecho brutal que tenemos que investigar y esclarecer para darle una respuesta a la sociedad y, particularmente, a la familia", dijo en conferencia de prensa el fiscal general José Gerez.

Mientras tanto, amigos, familiares y vecinos de Laura se movilizaron al grito de "Ni Una Menos", en coincidencia con otros reclamos de Justicia luego de que este fin de semana cuatros mujeres murieron por violencia machista. "Laura Cielo López", gritó una voz y todos respondieron "presente" una y otra vez.