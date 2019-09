Karina Vitorino junto a Pampita, Canal 26

Carolina "Pampita" Ardohain habló en exclusiva con Karina Vitorino sobre la foto subida de su novio a historias de Instagram sin que ella se de cuenta, la relación con su amiga tras tomarse la foto con la actual novia de su ex marido y de cómo está su vida hoy con respecto a Benjamín Vicuña.

Roberto García Moritán tuvo un pequeño accidente en Instagram: publicó una foto en sus stories en la que se lo ve abrazando a Pampita. Minutos más tarde, el empresario gastronómico la borró, pero ya la habían visto miles de usuarios, incluyendo una persona que envió una captura de pantalla a Ángel de Brito. Con respecto a esto Pampita le respondió a Karina: "Él me hizo un chiste que la iba a subir y sin querer lo hizo. Ahora que está en redes no queda otra que reírnos".

La pareja tuvo siempre un perfil muy bajo y prefirieron que las cámaras no se metan entre ellos: "Queremos cuidar la intimidad y preferimos que sea para los íntimos".

Hubo un momento muy fuerte semanas atrás con su mejor amiga Puli Demaria, quien se tomó fotos con la "China" Suárez en una fiesta, la modelo declaró que: "está todo bien con mi amiga, son mis hermanas de la vida, las quiero mucho".

Si bien con Benjamín Vicuña están en contacto por sus hijos, y hablan sobre la continuidad de sus actividades y los días que comparten con cada uno, la periodista le preguntó sobre cómo estaba la relación con su ex marido y la modelo contestó: "No hablo del padre de mis hijos", concluyó determinante.