Daniela Bertoletti, fiscal del caso de Navila Garay, Canal 26

Navila Garay, la adolescente de 15 años que fue asesinada y enterrada en una quinta de la localidad bonaerense de Chascomús, "tenía un trato frecuente" con Néstor Garay, el detenido por el crimen, lo que era "una situación conocida para la familia", según confirmó la fiscal del caso, Daniela Bertoletti.

Además, la fiscal reveló que se obtuvieron testimonios que indican que la víctima concurría "con algún fin sexual" al domicilio del presunto victimario.

"Tenían trato frecuente, Navila iba a la casa. Era una situación conocida para la familia. Inclusive el martes (10 de octubre, el día que se habría cometido el crimen) le dijo a la abuela ´voy a ver a Lito y vengo´", expresó la fiscal.

La instructora reiteró que la chica asesinada tenía "un parentesco lejano" con el detenido y dijo que no tiene elementos que sustenten los dichos a la prensa de familiares cercanos a la menor, que refirieron que iba a hacer tareas domésticas a la casa de Néstor "Lito" Garay.

Además, sostuvo que no existen antecedentes delictivos previos ni denuncias contra el detenido.

En cuanto a afirmaciones de la madre de Navila, Débora, sobre la vinculación a través de un pariente con el mundo de la prostitución y la corrupción de menores, sostuvo que tampoco se encontraron evidencias de ese hecho.

La fiscal reveló que Débora Garay hizo esa afirmación en el marco de la investigación por la desaparición de la hija: "Habló de un sobrino que estaría vinculado, que lo sabía por comentarios. Indagamos esa pista, le preguntamos a las personas que dijo que le comentaron y fue con resultado negativo", explicó.