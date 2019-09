La semana pasada, Claudio Paul Caniggia anunció que iniciará acciones legales contra la producción del programa de Susana Giménez por haberle dado lugar a Mariana Nannis para dar sus declaraciones y mostrar fotos de los golpes que le habría dado el futbolista.

Susana, que anteriormente ya le había dado su apoyo a la mediática, salió a contestarle a Caniggia a través de un audio que le envió a Carlos Monti: "Mariana ha venido todos los años al programa, hasta ha hecho sketches… Esta vez vino y vomitó, hizo una especie de catarsis de su vida, y la verdad que yo no la puedo juzgar y él tampoco".

"Yo tengo un programa de entretenimientos y entrevistas y ha venido todo tipo de gente. Si él quiere responder tiene las puertas abiertas pero siempre ha sido así el programa. No es algo especial con Mariana...", dijo la diva en el audio enviado.

La conductora reveló: "Nunca voy a obligar a nadie, por supuesto. Yo no le voy a contestar a Caniggia, no quiero entrar en un lío porque no vale la pena. Entiendo que debe estar mal porque estará pasando un mal momento, pero no me voy a meter, no quiero. El chusmerío me mata, no lo soporto".