Lourdes Sánchez y Federico Bal fueron los encargados de abrir la gala del lunes en el Bailando 2019. Aunque llevaron una propuesta jugada a la pista de Showmatch, la bailarina se equivocó en un truco y la perfomance no salió como ellos querían.



Marcelo Tinelli preguntó: "Veo caras raras. ¿Qué pasó Lourdes? ¿Se quedó mal?". A lo que la bailarina respondió al borde de las lágrimas: "No, lo que pasa es que me caí".



"Bueno, son cosas que pueden pasar. Más allá de eso, no me convenció la coreografía", dijo Ángel de Brito, que tuvo el voto secreto. "Me imagino la frustración que deben sentir. Vos sos una excelente bailarina, esto es una caída y nada más", señaló Pampita, que los calificó con un cuatro.

"Lourdes, entiendo absolutamente lo que te pasa porque está claro que la propuesta era buenísima", indicó Florencia Peña, que les dio un cinco. "Esto no habla mal de la pareja, habla de un accidente, de una noche fallida", sostuvo Marcelo Polino, que los puntuó con la nota más baja.