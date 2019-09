El éxito de “Élite” no ha parado hasta el momento, con los personajes particulares y los capítulos que traen más emoción que nunca, deslumbró a todos los fanáticos que disfrutaron de la primera y segunda temporada.



Ahora Netflix, decidió subir un video a su cuenta oficial de Facebook e Instagram, recordando el casting del elenco de la popular serie, donde se puede ver a algunos de los actores como Dana Paola, Miguel Bernardeau, Ester Expósito, con unos años menos y quienes no dudaron en mostrar todo en escena.

Entre bromas, las estrellas comentaron sobre su aspecto y la edad que tenían en ese entonces, además revelaron algunos anécdotas como en el caso de “Lu”, que contó que un día antes de su casting se habría ido de fiesta y le dolía la cabeza cuando audicionó.