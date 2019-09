Roger Federer y Del Potro se volverán a enfrentar en Argentina, REUTERS

El suizo Roger Federer, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del tenis, volverá a la Argentina en noviembre próximo para jugar una exhibición con el tandilense Juan Martín Del Potro, en el Parque Roca.

El ex número uno, ganador de 20 Grand Slam, hizo el anuncio a través de sus redes sociales y se mostró "muy emocionado" de regresar a la Argentina.

Federer dijo que llegará a Buenos Aires para jugar "con mi buen amigo y leyenda, Juan Martín Del Potro, espero verlos ahí".

A su vez, Del Potro se expresó también por las redes sobre el anuncio: "Quiero contarles una muy linda noticia que es que voy a volver a jugar en Argentina, nada más y nada menos que con mi amigo Roger Federer".

"La Torre de Tandil" invitó a los aficionados del tenis para el partido que tendrá como escenario el estadio "Mary Terán de Weiss", ubicado en Parque Roca, el próximo 20 de noviembre.

La última vez que Federer estuvo en Argentina fue en 2012 cuando hizo una exhibición con el propio Del Potro en Tigre, pero esta vez el suizo también hará partidos de esta índole en Chile, Colombia y México.

Entradas a la venta desde este miércoles

La empresa Fénix, organizadora del evento, indicó que la venta de entradas comenzará mañana miércoles 18, solo con 2.000 localidades, con valores que van desde los 6.000 a los 15.000 pesos.

El precio de los tickets será de 6.000 pesos para las plateas altas K-Q, 9.000 pesos del codo alto J-L-N-P, 10.500 platea alta I-M y 15.000 la platea baja C-G.