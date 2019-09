La salud de Casero.

El actor Alfredo Casero sufrió complicaciones en su salud y debió ser intervenido quirúrgicamente por estas horas.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido por la noticia. Casero debió ser internado de urgencia y sometido a una operación por complicaciones en su salud, sin saberse más detalles al respecto, hasta el momento.

En los últimos días, el actor estuvo en boca de todos tras las repercusiones generadas por sus declaraciones sobre la realidad política y económica de la Argentina. Se manifestó contra el kirchnerismo afirmando que están “esperando que vengan los nazis con los tanques”, y que “ahora vuelven como si fuera a sacarnos de los problemas que construyeron”.

A partir de estos dichos, fue que Casero decidió alejarse de Twitter, por pedido de sus hijos y por la exposición que generó que le afectara su salud.

“Mis hijos, por mi salud, cierran mi cuenta. Les trancé mi contraseña por seguir siendo su padre. Los hice sufrir, -y mucho- cuando estuve tanto tiempo internado. Hoy no tengo fuerza por que me la gasté toda en salud. País trampa, 1810”, escribió entonces el ex Cha cha cha.

Fueron muchos los mensajes de apoyo al actor, que es uno de los que se atreve a manifestar su pensamiento político, sin pelos en la lengua. Eso le valió el apoyo de unos y el rechazo de otros en las redes.

En cuanto a su salud, cabe recordar que se sometió a un by pass gástrico en abril del año pasado y por el que tuvo un par de complicaciones que lo llevaron a permanecer hospitalizado durante tres meses.