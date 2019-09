Luciana Salazar hizo referencia a las Elecciones 2019 en el Bailando por un Sueño, El Trece

Una vez más, Luciana Salazar decidió dar un pronóstico político luego de ser consultada por Marcelo Tinelli en el Bailando por un Sueño.

En esta oportunidad, la modelo se refirió a las presidenciales que se llevarán a cabo en octubre.

En el marco de la previa de su performance, Luciana tiró un dato crucial de las próximas elecciones. Según dijo, el gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina viajó a Estados Unidos y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones.

Noticias relacionadas

“El proyecto lo tiene un jurista muy importante. Pero lo más probable es que se negocie el adelantamiento del cambio de mandato”, agregó.

Your browser does not support the video element.

Luciana Salazar en el Bailando por un Sueño, gentileza El Trece.

De esta manera, la modelo sostuvo que planean realizar el traspaso de poder 15 días después de las elecciones.

Tras la bomba, Tinelli no dejó pasar la oportunidad y le consultó sobre los resultados de las próximas elecciones, a lo cual, la madre de Matilda no dudó en contestar que no creía que hubiera balotaje.