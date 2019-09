Debate Presidencial 2015

Representantes de los seis candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del próximo 27 de octubre avanzaron este martes en un acuerdo por los tiempos del debate, en una reunión en la que surgió la propuesta de aumentar el número de moderadores y no hubo entendimiento sobre la posibilidad de que los participantes utilicen un "ayuda memoria".



El encuentro tuvo lugar en la Cámara Nacional Electoral, organismo a cargo de la coordinación de los debates, que tendrán lugar los domingos 13 y 20 de octubre, en las Universidades del Litoral, en Santa Fe, y la Faculta de Derecho de la UBA, en Buenos Aires, respectivamente.



Este martes, representantes de Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión se pusieron de acuerdo en que habrá cuatro ejes temáticos, tras descartar la propuesta de Consenso Federal de sumar un quinto.



Además, coincidieron en que habrá 45 segundos libres para cada candidato durante la apertura y que en ese período no podrá haber "una interpelación directa" a otro postulante, con el objetivo de evitar cruces en esa instancia.



Según confirmaron asistentes a la reunión, una de las cuestiones que quedó sin resolver y que tendrá que definir la Cámara Electoral es la "posibilidad de que el candidato tenga un ayuda memoria sobre el atril".



El peronismo considera que no debe haber ningún papel sobre la mesa, aunque otros espacios, Juntos por el Cambio incluido, tienen diferencias, ya que en el medio se cruza la idea que todos comparten de que no pueden realizarse exposiciones con imágenes o carteles.

"El oficialismo pide que los candidatos puedan llevar al atril un ayuda memoria y ahí no están muy claras las posiciones. Para nosotros, la única manera de que, efectivamnete, no haya discusiones sobre cómo se presenta, es que no haya nada sobre el atril", señalaron fuentes del Frente de Todos.



Los enviados de Macri, su vocero Iván Pavlovsky, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, pidieron que los postulantes puedan tener apuntes sobre la mesa y también papeles en blanco y una lapicera para hacer anotaciones en el momento.



Al no haber alcanzado una postura unificada sobre el tema, serán los jueces de la Cámara, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes zanjarán la discusión.



El otro punto que deberán definir los magistrados es sobre el formato del debate, ya que en el Frente de Izquierda insiste en que sea como en 2015, cuando cada candidato tenía un momento específico para efectuar preguntas directas a otro.



El resto de las fuerzas coincide en que este año debe ser más abierto y tras los dos minutos de exposición asignados a cada postulante, tengan 30 segundos para disponer como quieran, ya sea para ampliar conceptos, cruzar a otro o preguntar.



Además, durante el encuentro de este martes surgió la propuesta de que los moderadores sean seis, en lugar de dos, y que tengan representación "federal".



El número y los nombres de quienes dirigirán los debates comenzarán a definirse a partir de la semana próxima, en una nueva reunión.