Rescate de orca varada en Mar Chiquita

Siete orcas aparecieron varadas en las playas de La Caleta y Mar de Cobo en el partido de Mar Chiquita y expertos de Prefectura Naval Argentina, OPDS, Aquarium, Fundación Mundo Marino, Municipalidad de Mar Chiquita, Guardaparques de la Reserva de Mar Chiquita y del Faro Querandí, Bomberos, Defensa Civil, Dirección provincial de Pesca y decenas de vecinos se organizaron para rescatarlas.

Seis pudieron ser reinsertadas y una de ellas, lamentablemente, murió.

El momento en el que la última orca pudo volver al mar fue registrado por el equipo de Mundo Marino. Se trató de una de las 7 orcas que habían aparecido en el Partido de Mar Chiquita, y que fueron asistidas gracias a la temprana alerta de vecinos que dieron aviso a las autoridades y expertos.De esta manera, se montó un operativo coordinado por Prefectura Naval Argentina y OPDS, que en un primer momento enfocó sus esfuerzos en enderezar a las orcas. Esto resultaba esencial ya que algunas de ellas se encontraban totalmente apoyadas sobre sus laterales, situación que podía causarles ahogamiento.

Es importante recordar que las orcas son mamíferos marinos que respiran por un espiráculo que se ubica en la parte superior de la cabeza. Al quedar varadas lateralmente, corren el riesgo de que el agua tape dicho orificio y les impida respirar.

Una vez enderezadas, los especialistas comenzaron a cavar alrededor de cada animal para que ingrese agua debajo de sus cuerpos y no se les compriman tanto los órganos. Luego, procedieron a mojar con agua fresca las aletas ya que a través de ellas las orcas pueden regular su temperatura corporal. Por último, con la ayuda de cinchas y la fuerza de muchos voluntarios que se acercaron a colaborar, se empujó a los animales mar adentro aprovechando la fuerza de la pleamar.

"Cuando llegamos a Mar de Cobo vimos a un animal que estaba muerto y a dos orcas que estaban en zona de rompientes siendo asistidas por Fundación Aquarium. Eran animales que ya habían logrado reflotar, pero que habían vuelto a salir. Nos incorporamos al trabajo que venían realizando los rescatistas para reflotar a una hembra adulta. Después de un gran esfuerzo de todo el equipo, pudimos reflotarla una vez más y reintroducirla definitivamente", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y director del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.