Pampita dejó sorpresivamente su lugar en el Bailando para tener su programa en Telefe a finales del 2017.

Sin embargo, su estadía en el canal de las pelotas no fue el esperado. Antes de debutar tuvo un momento de tensión con Susana Giménez, pero una vez que ya estuvo en el aire con Pampita Online comenzaron los roces con la producción por el bajo rating.

Finalmente, Carolina Ardohain terminó renunciando en medio de un escándalo, pero unos meses después se tomó revancha al desembarcar en la pantalla de Net Tv, el nuevo canal de aire que debutó en la grilla en 2018.

En una entrevista con Intrusos, la conductora contó todo lo que vivió en el canal Viacom: "Estar al aire no me generó la satisfacción que yo esperaba. Tener que despedir a un invitado porque no midiera, y toda esa cuestión del minuto a minuto no la disfruté nada. Ahora estoy en un lugar en el que no tengo esa exposición, pero me voy a mi casa contenta todos los días. En Net estoy contenta. Puedo hacer una entrevista con un desarrollo.", explicó.

"Estaba en un horario tremendo de Telefe, y si alguien no medía había que despedirlo y seguir con otro. Era como un títere del minuto a minuto. Una entrevista que prepara toda la noche quizás duraba cinco minutos", precisó la modelo sobre las presiones con las que tuvo que lidiar a causa del rating. "Yo no tenía las herramientas para hacerlo. La tele es así. Yo no estaba emocionalmente preparada para sentirme mal o enfrentar invitados que se iban enojados. Me afectaba muchísimo", reconoció.