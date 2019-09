Alfredo Casero

Alfredo Casero habló a través de su cuenta de Twitter sobre su estado de salud luego de los rumores de una internación por una complicación durante una operación de urgencia.

“Amigos queridos, no estoy internado. Por favor no devuelvan las entradas de los shows que estamos haciendo el viernes y el sábado, sería realmente una pena. Voy a hacerlos, no tengo ningún problema. Lo que hice fue darle bola a una intervención que tenía que hacer por complicaciones que tuve por las operaciones, pero es una cosa que cada tanto aparece”, comenzó diciendo el actor.

“He tenido un problema cuando volví de viaje por todos los inconvenientes que tuve por las operaciones, que fueron muchas, y cada tanto tengo que volver. Pero ya está. No estoy mal ahora”, expresó.

Para cerrar, aseguró: “Nada, lo único que trato es hacer mi vida y mis cosas de una manera medianamente tranquila”.

Por otra parte, el humorista hizo un chiste acerca de que “no se está muriendo” y trató de dejar el tema de su salud a un costado enumerando las obras de teatro de este próximo mes.